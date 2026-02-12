Die Tennislegende zeigt sich nach dem Ende ihrer Sportkarriere nur selten in der Öffentlichkeit. Nun startet sie eine Kampagne für die Sportmarke eines Discounters.
12.02.2026 - 08:18 Uhr
Tennislegende Steffi Graf hat nach Jahren der Zurückgezogenheit ein neues Engagement: Die ehemalige Ausnahmesportlerin wirbt international für die Sportmarke Crivit des Discounters Lidl. Dies teilte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Bad Wimpfen mit. „Bewegung ist für mich weit mehr als nur Training oder Performance – sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte“, zitierte Lidl Graf in der Mitteilung.