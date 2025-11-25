Kommt nächstes Jahr eine weitere Erhöhung der Krankenkassenbeiträge? So ist der aktuelle Stand.
Fest steht: Der gesetzlich festgelegte Zusatzbeitrag für die Krankenkassen steigt 2026 von derzeit 2,5 auf 2,9 Prozent. Die Bundesregierung hat mit einem Sparpaket verhindert, dass dieser Wert noch höher ausfällt. Allerdings handelt es sich bei diesem Satz um eine rechnerische Größe, die vor allem für Auszubildende mit sehr niedrigem Einkommen relevant ist. Für die meisten gesetzlich Versicherten legt nicht das Ministerium, sondern die einzelne Krankenkasse den tatsächlichen Zusatzbeitrag fest – und hier ist offen, was 2026 auf die Versicherten zukommt. Ein Anstieg gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.