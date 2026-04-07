Steigende Benzinpreise Der Reinfall an der Zapfsäule
Die neue Tankregelung sorgt für Frust statt für Entlastung: Die Preise steigen unaufhörlich. Es braucht offenbar schärfere Maßnahmen gegen die Ölkonzerne, meint unser Autor.
Die neue Tankregelung sorgt für Frust statt für Entlastung: Die Preise steigen unaufhörlich. Es braucht offenbar schärfere Maßnahmen gegen die Ölkonzerne, meint unser Autor.
Gemessen an den Erfahrungen der ersten sieben Tage ist die neue Tankregelung ein veritabler Flop. Das Niveau der Benzin- und Dieselpreise ist höher als je zuvor. Es mag sein, dass die einzige Preiserhöhung des Tages um zwölf Uhr mittags für mehr Transparenz sorgt. Aber was bringt dies dem Autofahrer, der immer heftiger abkassiert wird?
Im Alltag spielt der Einkauf von Lebensmitteln eine große Rolle. Verbraucher spüren die gestiegenen Preise im Portemonnaie. Neue Marktforschungsdaten und Umfragen bieten detaillierte Einblicke.