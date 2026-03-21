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Steigende Unfallzahlen Immer mehr Fahrradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Neue Kampagne setzt auf Helm

Steigende Unfallzahlen: Immer mehr Fahrradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Neue Kampagne setzt auf Helm
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Ein Anhänger mit der Botschaft „Ein Helm. Ein Leben. Deine Entscheidung“ soll Radfahrerinnen und Radfahrer direkt am Verkaufsort an die eigene Sicherheit erinnern. Foto: Landratsamt Rems-Murr

Mit steigenden Unfallzahlen wächst der Druck. Eine Kampagne im Rems-Murr-Kreis setzt auf eine simple, aber folgenreiche Entscheidung.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Ein Kind stürzt, ein Mann erschrickt – und plötzlich ist alles anders. Zwei tragische Fahrradunfälle an einem Tag im August vergangenen Jahres. In Rudersberg schlägt ein Zwölfjähriger nach einem Radbruch auf den Asphalt, in Schorndorf verliert ein 53-Jähriger nach einer Vollbremsung die Kontrolle. Beide erleiden schwere Kopfverletzungen. Zwei Szenen, die zeigen, wie schmal der Grat ist zwischen Alltag und Ausnahmezustand.

 

Die Behörden reagieren auf Fälle wie diese, die sich offenbar häufen. Das Landratsamt und das Polizeipräsidium Aalen starten eine neue Kampagne zur Fahrradsicherheit. „Ein Helm. Ein Leben. Deine Entscheidung.“ So lautet der Slogan. Die Botschaft ist so schlicht wie dringlich.

Steigende Unfallzahlen: 531 Fälle im Rems-Murr-Kreis bis 2025

Die Zahlen liefern den nötigen Druck: 441 tote Radfahrerinnen und Radfahrer bundesweit im Jahr 2024, darunter 192 auf E-Bikes. Auch im Rems-Murr-Kreis klettern die Unfallzahlen – von 329 im Jahr 2021 auf 531 Fälle im Jahr 2025. Hinter jeder Zahl steckt eine Geschichte. Oft eine, die vermeidbar gewesen wäre.

Sie unterstützen die Kampagne (v. l. n. r.): Geschäftsführer von Bikesnboards Timur Selvi, Polizeipräsident Reiner Möller, Geschäftsführer von Bikesnboards Steffen Schuck und Landrat Richard Sigel. Foto: Landratsamt Rems-Murr

Die Kampagne will genau dort ansetzen: in der Routine. In Fahrradläden werden kleine Anhänger an Rädern befestigt, die an den Helm erinnern sollen. Ein stiller Appell, der im besten Fall Leben rettet. Polizeipräsident Reiner Möller spricht von „schweren oder sogar lebensgefährlichen Kopfverletzungen“, die häufig auftreten – und oft durch Helme gemildert werden könnten.

Klarer Fokus auf Zweiradsicherheit: Schutz ist überlebenswichtig

Neu ist das gemeinsame Engagement für mehr Sicherheit auf Zweirädern nicht. Bereits 2019 hatten Landratsamt und Polizei gemeinsam Projekte wie „Sicher e-Biken“ angestoßen. Damals ging es um Fahrtechnik, um Kontrolle, um den richtigen Umgang mit elektrischer Unterstützung. Heute ist der Fokus klarer: Schutz, konkret, sichtbar – und im Zweifel überlebenswichtig.

Doch die große politische Frage bleibt unbeantwortet: Warum gibt es eigentlich keine Helmpflicht?

Helmpflicht für Fahrrad & E-Bike in Deutschland

  • Für Fahrradfahrer besteht keine gesetzliche Helmpflicht.
  • Auch für Pedelecs (E-Bikes bis 25 km/h) gilt: kein Helm vorgeschrieben.
  • Für S-Pedelecs (bis 45 km/h) gilt: Helmpflicht, da sie rechtlich als Kleinkrafträder gelten.
  • Gerichte können bei Unfällen ohne Helm Mitverschulden prüfen, aber nur im Einzelfall.
  • Verkehrsexperten empfehlen das Tragen eines Helms dringend, besonders bei steigenden E-Bike-Zahlen.

Die Realität fährt oft ohne Helm. Gerade kurze Strecken, der Weg zur Schule, zum Bäcker, zur Arbeit – hier bleibt der Kopfschutz häufig zu Hause. Dabei zeigten beschädigte Helme nach Unfällen deutlich, welche Kräfte wirken, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts zur Kampagne.

Prävention im Fokus: Helm aufsetzen rettet Leben

Parallel setzt der Landkreis weiter auf Prävention: Trainings für E-Biker, Schulprojekte wie „RadHelden“, Aktionen für Senioren. Tausende Kinder haben bereits teilgenommen. Die Strategie ist breit angelegt – und doch zielt sie auf eine einfache Handlung: Helm aufsetzen.

Am Ende bleibt es eine Entscheidung. Keine Vorschrift, kein Bußgeld, keine Kontrolle. Nur ein Stück Plastik, das zwischen Kopf und Straße liegt. Oder eben nicht. Die Kampagne kommt zur richtigen Zeit. Die Fahrradsaison beginnt, die Straßen füllen sich, die Geschwindigkeit steigt – besonders mit elektrischer Unterstützung. Und mit ihr das Risiko.

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