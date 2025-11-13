Ein Mann aus Aalen kauft einen Weinberg im Landkreis Ludwigsburg. Eine Geschichte über eine ungewöhnliche Kooperation, gerettete Steillagen und ein paar hundert Flaschen Lemberger.
13.11.2025 - 11:00 Uhr
Alexander Spilner bezeichnet sich „als ein bissle verrückt“. Dabei ist das, was der Mann von der Ostalb tut, eigentlich nur folgerichtig: Er mag gerne Wein, also hat er sich einen Weinberg gekauft. Das tat er nicht irgendwo, sondern im Sachsenheimer Teilort Hohenhaslach, und dort in bester Lage am Kirchberg.