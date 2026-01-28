Steillagen-Sterben Sommerrodelbahn in den Weinbergen und Flying Fox über den Neckar?
Erlebnisgastronomie, Tourismusattraktionen und mehr: Um die bedrohten Steillagen entlang des Neckars im Kreis Ludwigsburg zu retten, sind Visionen gefragt.
„Die Lage ist dramatisch“, sagen Experten über den hiesigen Weinbau generell und die Steillagen im Besonderen. Das ist entlang des Neckars im Landkreis Ludwigsburg nicht anders. „Wir werden die Flächen nicht halten können“, heißt es inzwischen immer wieder. Längst überraschen diese Aussagen von Wengertern und Weinmachern nicht mehr.