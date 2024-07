Bei den Ludwigsburger Steillagentagen haben die Besucher bei Führungen, Weinproben und Gesprächen mit Winzern miterleben können, was den Reiz dieser Kulturlandschaft ausmacht.

Christian Kempf 07.07.2024 - 11:06 Uhr

Wer geunkt hatte, dass bei den Ludwigsburger Steillagentagen am Freitagabend tote Hose herrschen würde, wurde vor Ort schnell eines Besseren belehrt. Trotz der Konkurrenz durch das Fußball-EM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien pilgerten zig Besucher zu Fuß, per Rad, mit dem Auto oder via Oldtimer-Shuttle-Bus in Richtung des Veranstaltungsgeländes an den Hängen oberhalb des Neckars auf halbem Weg zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen. Obwohl das Event erst zum vierten Mal aufgelegt wurde, hat es also bereits einen großen Stamm an treuen Gästen – die auch am Samstag noch ganz tief in das Herz des Weinbaus eintauchen konnten.