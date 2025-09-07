Eine Kooperation des Schwäbischen Albvereins und unserer Zeitung: Bei einer exklusiven Wanderung und Weinprobe rund um Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) gibt es viel zu entdecken.
07.09.2025 - 15:00 Uhr
Dass die Landschaft rund um die Felsengärten bei Hessigheim tolle Ausblicke liefert, dürften viele bereits wissen. Bei der Genussführung „Stein trifft Wein“ konnten die Teilnehmer aber auch weniger bekannte, erstaunliche Informationen aufschnappen. Für den Gaumen hatte der Tag ebenfalls etwas Besonderes zu bieten.