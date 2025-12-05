 
Steinbruch in Rielingshausen Sprengungen werden online angekündigt

Steinbruch in Rielingshausen: Sprengungen werden online angekündigt
1
Der Marbacher Stadtteil Rielingshausen liegt dicht am Steinbruch. Foto: Werner Kuhnle

Die Firma Klöpfer will auf ihrer Homepage und per WhatsApp-Kanal mehr Informationen zur Verfügung stellen.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Einige Bewohner des Marbacher Stadtteils Rielingshausen leiden schon seit Jahren unter den Sprengungen im benachbarten Steinbruch der Firma Klöpfer, beklagen Erschütterungen, Lärm und Staubwolken. Dass der Steinbruch auf Wunsch des Betreibers erweitert werden soll, hat den Streit zwischen den Parteien – zu denen auch die Marbacher Stadtverwaltung auf Seiten der Rielingshäuser gehört – noch verschärft. Auch wenn ein Gericht die Erweiterungspläne erst einmal gestoppt hat.

 

Messwerte der Erschütterungen werden dargestellt

Die Klöpfer-Gruppe will jetzt mit mehr Transparenz für eine Verbesserung des angespannten Klimas sorgen. „Ab sofort werden auf der Internetseite www. natur-stein-leben.de Gewinnungssprengungen im Steinbruch Marbach-Rielingshausen erklärt und zusätzlich über einen neuen WhatsApp-Kanal vorab angekündigt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem würden auch die Erschütterungsmesswerte zu den aktuellsten Sprengungen online dargestellt. Um die zu verstehen, braucht man allerdings schon ein gewisses Fachwissen.

Auf der Internetseite finden sich zudem Fragen und Antworten rund um den Steinbruch, Infos zur Bedeutung der mineralischen Rohstoffgewinnung – und die Erweiterungspläne, an denen man nach wie vor festhält. Der Geschäftsführer Matthias Klöpfer verweist darauf, dass die Veröffentlichung der Messwerte rein freiwillig sei. Mit den neuen digitalen Angeboten wolle man aber „dem Wunsch benachbarter Bürgerinnen und Bürger nachkommen und zusätzliche Einblicke geben“.

