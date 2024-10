Der Steinenbronner Arzt Genc Kelmendi baut sein eigenes Ärztehaus. Den Bauantrag für das Großprojekt hat er eingereicht und wartet auf die Freigabe, damit sein anvisiertes Startdatum klappt.

Leonie Schüler 13.10.2024 - 08:00 Uhr

Noch ist an der Tübinger Straße in Steinenbronn eine grüne Wiese, wo in absehbarer Zeit ein Ärztehaus entstehen soll. Im Gemeinderat stand das Großprojekt, das der Steinenbronner Arzt Genc Kelmendi plant, kürzlich noch einmal auf der Tagesordnung – aber nicht, weil es weitreichende Änderungen gibt.