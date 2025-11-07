In Waiblingen werden am Donnerstagabend zwei Busse mit Steinen beworfen. Gegen 18 Uhr fliegen die Brocken in der Straße Im Sämann – die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 07.11.2025 - 14:58 Uhr

Die Polizei in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) fahndet nach Steinewerfern. Am Donnerstagabend zwischen 17.50 Uhr und 18.20 Uhr haben laut der Polizei Unbekannte in der Straße Im Sämann zwei Omnibusse mit Steinen beworfen und beschädigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.