Steinheim an der Murr

Ein Scooter-Fahrer soll am Montagabend in Steinheim an der Murr auf zwei Jugendliche losgegangen sein. Einem davon schlug der Mann mehrfach ins Gesicht.

Julia Amrhein 20.05.2025 - 15:18 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines E-Scooters, der am Montagabend in Steinheim einen 17-Jährigen geschlagen und bedroht haben soll. Dieser lief gegen 21.40 Uhr gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund einen Feldweg an der L 1100 entlang, als ihnen der E-Scooter-Fahrer aus Richtung Murr entgegenkam.