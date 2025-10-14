Ein über 80 Jahre alter VW-Fahrer hat am Montag freiwillig seinen Führerschein bei der Polizei abgegeben. Zuvor war er in Steinheim unter anderem mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Senior ist am Montagvormittag in Steinheim gleich an mehreren Unfällen beteiligt gewesen – woraufhin sich der über 80-Jährige dazu entschied, seinen Führerschein freiwillig abzugeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann wohl aus einem Hof in der Haydnstraße herausfahren wollen und hierbei mit seinem VW mehrere Blumentöpfe, Eimer und einen Stein gestreift. Darüber hinaus prallte er gegen ein Geländer und eine Abfalltonne.

 

Zusammenstoß mit parkendem Lastwagen

Als der Senior anschließend seine Fahrt auf der Haydnstraße fortsetzen wollte, streifte er eine Grundstücksmauer, überfuhr einen Vorgarten und stieß schlussendlich mit einem Lastwagen zusammen, der im Kreuzungsbereich zur Beethovenstraße parkte. Bei seiner Irrfahrt, die insgesamt mit gut 30 000 Euro Schaden zu Buche schlägt, wurde der VW-Fahrer auch selbst verletzt. Noch während der Unfallaufnahme übergab der Senior seinen Führerschein einem Polizisten. Er selbst wurde ins Krankenhaus gebracht.