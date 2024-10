Am Dienstagmorgen fährt ein Nissan-Fahrer fast ungebremst auf einen Sattelzug auf. Dabei wird er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme merken die Polizisten, dass der Mann alkoholisiert ist.

Am Dienstag fuhr gegen 10 Uhr ein 62-jähriger Nissan-Fahrer in Steinheim an der Murr nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf. Der 44-jährige Lastwagen-Fahrer hatte nach Polizeiangaben halten müssen. Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.