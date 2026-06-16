Steinkäuze im reis Esslingen: Streng geschützt – Verfressene Plüschkugeln kämpfen ums Überleben

Sein persönlicher Body-Mass-Index ist der kleinen Plüschkugel ziemlich Wurst. „Ein junger Steinkauz vertilgt täglich etwa ein Drittel seines eigenen Körpergewichts“, bestätigt Jens Polzien von der Steinkauz-AG des NABU Köngen-Wendlingen und Umgebung. Respekt: Das wäre also so, wie wenn eine 60 Kilo schwere Person, täglich 20 Kilo Nahrung zu sich nehmen würde.

Polzien kümmert sich zusammen mit Gerhard Deuschle um den Steinkauzbestand rund um Köngen.

Bei der jährlichen Beringung im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell wurde der etwa 20 bis 25 Tage alte Nestling zusammen mit seinem Geschwisterchen deswegen aus der eigens dafür aufgehängten Brutröhre geholt. Ursprünglich waren es vier Eier – doch nur aus zweien sind Küken geschlüpft.

Steinkäuze sind streng geschützt

Der Steinkauz gehört in Deutschland zu den streng geschützten Arten und gilt als stark gefährdet. Die Ringe sind sozusagen eine Art „Personalausweis“ für die Vögel: So lassen sich die Bestände wissenschaftlich überwachen und effektive Artenschutzprogramme daraus ableiten.

Jens Polzien holt die Nestlinge vorsichtig aus der Brutröhre. Foto: Kerstin Dannath

Der kleine Steinkauz aus Köngen lässt die Beringung per Zange völlig unbeeindruckt über sich ergehen, dreht immer wieder seinen Kopf in alle Richtungen und schaut sich mit großen Augen um. „Das hatten wir auch schon anders, da haben sich die Jungvögel heftig gewehrt“, sagt Polzien. Was nicht ohne ist – wie alle Eulen sind die Zehen des Steinkauz mit scharfen, sichelförmigen Krallen bewehrt. Sie sind dunkel, glatt und extrem spitz, um Beutetiere wie Mäuse, Insekten oder kleine Vögel zu fangen und festzuhalten. „Auch ein Nestling kann schon eine Feldmaus zerteilen“, sagt Polzien. Nur fangen müssen die Plüschkugeln die Nager noch nicht selber, die Elterntiere legen ihnen die Mäuse ins Nest.

Die Bruthöhle verlässt ein junger Steinkauz in der Regel nach 30 bis 35 Tagen – bei den beiden Köngener Jungtieren dauert das also nicht mehr lange. Fliegen können sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, sie klettern als sogenannte „Ästlinge“ in der Umgebung des Nests umher und werden dort weiter von den Elterntieren gefüttert. Deuschle warnt in diesem Zusammenhang vor falsch verstandener Tierliebe, wenn man vermeintlich verlassene Jungtiere in der Natur findet: „Oft ist es besser die Tiere in Ruhe zu lassen, denn sie werden weiter versorgt.“ Nach 38 bis 46 Tagen stehen dann die ersten Flugstunden beim Steinkauznachwuchs an. Der Ring am Fuß stört sie dabei nicht: „Die Ringe werden so angebracht, dass sie auch bei einem ausgewachsenen Tier nicht in die Füße einschneiden oder hinderlich sind“, betont Polzien.

Viele Jungtiere überleben nicht

Ob der Nachwuchs dieses Alter erreicht, steht allerdings in den Sternen. Rund 50 Prozent der Jungvögel überleben ihr erstes Jahr nicht, schätzt Polzien. Ursache dafür ist vor allem der Verlust seines Lebensraumes durch intensive Landwirtschaft, Bebauung und Flurbereinigung sowie natürliche Feinde - vor allem größere Greifvögel wie der Habicht sowie Raubtiere wie Steinmarder, streunende Hauskatzen oder Wiesel. „Deswegen ist der Erhalt unserer Streuobstwiesen so wichtig“, betont Deuschle. Dazu kommt, dass der Tisch bei Familie Steinkauz nicht mehr so reichhaltig gedeckt ist wie früher: Da der Steinkauz seine Beute wie Mäuse, Insekten oder auch mal einen Regenwurm am Boden jagt, ist er auf ganzjährig kurze Vegetation angewiesen. Auf intensiv genutztem, hohem Gras findet er oft nicht genug Nahrung.

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In Köngen sind rund 40 Brutröhren auf den umliegenden Streuobstwiesen aufgehängt. Angefangen damit haben die Köngener bereits 1976 , damals ging der Bestand gegen Null. 50 Jahre später kann sich der Erfolg sehen lassen: So wurden 2025 in Köngen immerhin 45 Brutpaare mit 85 Jungvögeln gezählt. Aber es steckt auch viel Engagement dahinter. In unzähligen Arbeitsstunden werden die Niströhren regelmäßig besucht, die Belegung festgestellt, Jungvögel beringt und die Altvögel kontrolliert. „Der Steinkauz ist extrem standorttreu und bleibt das ganze Jahr über im selben Revier“, sagt Polzien. Die erhobenen Daten werden digital aufgezeichnet und zum Max-Planck-Institut für Ornithologie nach Radolfzell übermittelt, wo die Daten dann wissenschaftlich ausgewertet werden.

Mehr Informationen unter: https://www.nabu-koengen-wendlingen.de/artenschutzgruppe-steinkauz/