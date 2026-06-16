Steinkäuze im reis Esslingen Streng geschützt – Verfressene Plüschkugeln kämpfen ums Überleben
Die Steinkauz-AG des Nabu Köngen-Wendlingen kümmert sich mit großem Engagement seit 50 Jahren um den Steinkauzbestand in Köngen und Umgebung.
Die Steinkauz-AG des Nabu Köngen-Wendlingen kümmert sich mit großem Engagement seit 50 Jahren um den Steinkauzbestand in Köngen und Umgebung.
Sein persönlicher Body-Mass-Index ist der kleinen Plüschkugel ziemlich Wurst. „Ein junger Steinkauz vertilgt täglich etwa ein Drittel seines eigenen Körpergewichts“, bestätigt Jens Polzien von der Steinkauz-AG des NABU Köngen-Wendlingen und Umgebung. Respekt: Das wäre also so, wie wenn eine 60 Kilo schwere Person, täglich 20 Kilo Nahrung zu sich nehmen würde.