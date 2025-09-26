Nach Steinschlag und tagelanger Sperrung rollt der Verkehr auf der Honauer Steige bald wieder. Anwohner und Pendler können aufatmen.

red/dpa/lsw 26.09.2025 - 14:52 Uhr

Die Sicherungsarbeiten nach einem Steinschlag an der sogenannten Honauer Steige in Lichtenstein kommen zum Ende. Ab dem Nachmittag werde die Bundesstraße 312/313 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Reutlingen. Die Absperrungen und wichtigsten Umleitungsschilder sollen noch am Abend entfernt werden.