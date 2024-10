Seit die Stuttgarter Fahrradbeauftragte Éva Ádám zum Juli 2023 gekündigt hat, ist ihre Nachfolge nicht geklärt. Dabei sollte die Stelle längst ausgeschrieben sein.

Laut städtischer Homepage kann man sich noch an sie wenden, wenn man beim Radverkehr in Stuttgart mitreden will. Nämlich bei der Fahrradbeauftragten. In Wirklichkeit ist diese Stelle seit deutlich mehr als einem Jahr nicht besetzt. Éva Ádám hatte nach viereinhalb Jahren gekündigt und die Stadt Anfang Juli 2023 verlassen. Ihre Nachfolge ist bis heute nicht geregelt.