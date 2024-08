Die Bahn muss sparen und will in den kommenden Jahren rund 30.000 Stellen abbauen. Der Gewerkschaft EVG hat Konzernchef Lutz nun zugesichert, dass der direkte Betrieb davon vorerst verschont bleibt.

dpa 23.08.2024 - 13:03 Uhr

Berlin - Mit der Ankündigung Zehntausender Stellenstreichungen hat die Deutsche Bahn die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) alarmiert - in einem Spitzengespräch mit den Arbeitnehmervertretern sicherte Konzernchef Richard Lutz nun zu, dass der Abbau nicht unverzüglich auch den direkten Bahnbetrieb treffen soll. "Wir müssen sparen, aber wir werden nicht am Kunden und an der Sicherheit sparen", teilte er nach dem Treffen mit.