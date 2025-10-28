Der US-Konzern Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Auch wegen des Vormarschs der Künstlichen Intelligenz.
28.10.2025 - 09:33 Uhr
Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung mit Änderungen in der Organisation. Unter anderem das „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf informierte Personen, von dem Abbau könnten bis zu 30.000 Jobs in mehreren Wellen betroffen sein.