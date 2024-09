Im Winterkorn-Diesel-Prozess geht es um die Vergangenheit. Das eigentliche Problem der deutschen Autoindustrie aber liegt in der Zukunft. Deshalb geht der Weckruf von VW viele an – in der Wirtschaft wie in der Politik, meint Matthias Schmidt.

Matthias Schmidt 03.09.2024 - 14:28 Uhr

Neun Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals wird dem Ex-VW-Chef Martin Winterkorn der Prozess gemacht. Das Landgericht Braunschweig soll endlich ergründen, ob der für seine technische Detailverliebtheit berühmte Automanager in der ganzen Affäre wirklich so ahnungslos war, wie er vorgibt. Festzustellen, wo die Verantwortung hoch bezahlter Manager anfängt und wo sie endet, wäre ein wertvoller Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung – zumal der Skandal viele Milliarden Euro an Straf- und Vergleichszahlungen gekostet hat.