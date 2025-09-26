Der Autozulieferer Bosch reagiert auf die Krise in der Automobilindustrie mit einem drastischen Sparprogramm. Bis 2030 sollen weltweit rund 13.000 Stellen wegfallen. Welche Standorte sind betroffen?

Lukas Böhl 26.09.2025 - 07:02 Uhr

Die Nachfrage in der Automobilbranche stagniert, der Dieselanteil sinkt weltweit, und gleichzeitig steigen die Kosten für Transformation und neue Technologien. Bosch-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Stefan Grosch betont, man müsse „dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten“. Ziel sei es, die Kosten um 2,5 Milliarden Euro jährlich zu senken. Die Gewerkschaft IG Metall kritisierte die Pläne scharf. Ein Personalabbau in dieser Größenordnung ohne Standortgarantien sei ein „sozialer Kahlschlag“ und zerstöre Vertrauen, erklärte Gesamtbetriebsratschef Frank Sell.