Der Stellenabbau bei Zulieferern wie ZF, Bosch und Schaeffler ist auch die Konsequenz unternehmerischer Entscheidungen, meint unser Autor.

Matthias Schmidt 05.11.2024 - 13:51 Uhr

Jetzt also Schaeffler. Nach ZF und Bosch kündigt der nächste große Autozulieferer den Abbau tausender Stellen an. Die Schreckensthese von der Deindustrialisierung Deutschlands wird so weiter unterfüttert. Und es scheint nahe zu liegen, das Klagelied vom Abwärtssog anzustimmen, dem sich eine ganze Branche nicht entziehen kann. Das aber wäre nur ein Teil der Wahrheit.