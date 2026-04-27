Als er las, dass in der Stuttgarter Stadtverwaltung bis Ende 2028 bis zu 500 Stellen wegfallen könnten, suchte der städtische Mitarbeiter erst einmal seinen Arbeitsvertrag heraus und las nach. Der Mann, der seinen echten Namen für sich behalten will, ist im Referat für Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht angestellt – also jenem Referat, dem der Erste Bürgermeister Fabian Mayer (CDU) vorsteht. Und dieser hatte kürzlich sogar verkündet, dass aufgrund der massiven Verschuldung und des Sparzwangs bei der Stadt die 500 Stellen nur der Anfang sein könnten.