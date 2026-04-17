Stellplätze in Herrenberg Bewohnerparken könnte richtig teuer werden
Auf weit mehr als das Doppelte könnte das Bewohnerparken in Herrenberg steigen. Der Finanzausschuss stellte dafür jetzt die Weichen.
Auf weit mehr als das Doppelte könnte das Bewohnerparken in Herrenberg steigen. Der Finanzausschuss stellte dafür jetzt die Weichen.
Die Stadt Herrenberg will das Bewohnerparken ausweiten, dieses Signal sandte der Finanzausschuss in Richtung des Gemeinderates aus, der am kommenden Dienstag beraten wird. Die Expertise dazu brachte Bertram Pfisterer von der Stuttgarter Ingenieur Gesellschaft Verkehr ein. Drei Gebiete auf der Herrenberger Markung wurden untersucht: Das Gebiet Wengertweg/Wilhelmstraße zu Füßen des Schlossbergs, sowie der Bereich um die Berliner Straße im Südwesten und die Schwarzwaldstraße im Nordwesten der Stadt.