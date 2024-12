In Korea stehen sich die Supermächte der Welt gegenüber. Eine Eskalation der Situation hätte hier unabsehbare Auswirkungen, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 19.12.2024 - 15:00 Uhr

Fragil ist die Lage am 38. Breitengrad schon immer gewesen. Da wo der koreanische Süden auf den koreanischen Norden trifft, hat das Militär seine Waffen scharf geladen. Es kommt immer wieder zu Provokationen der jeweils anderen Seite. Das ist einerseits brandgefährlich, andererseits hat sich eine gewisse Routine eingespielt – ähnlich wie seinerzeit, als Deutschland in West und Ost geteilt war. Für die 25 000 US-Soldaten, die in Südkorea stationiert sind, gäbe es jedenfalls ungemütlichere Ecken auf dieser Welt. Doch nun ist die Situation 8600 Kilometer Luftlinie von Europa entfernt dabei, sich nachhaltig zu verändern. Und das ist nicht allein ein Problem der beiden Koreas. Es hat auch Auswirkungen weit über die koreanische Halbinsel hinaus.