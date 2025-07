Stellwerkausfall in Vaihingen

Ein Stellwerkausfall in Stuttgart-Vaihingen sorgt am Dienstagmorgen für Chaos im S-Bahn-Verkehr. Welche Linien betroffen sind.

Sascha Maier 15.07.2025 - 07:39 Uhr

Am Dienstagmorgen kommt es zu Verspätungen und Ausfällen bei mehreren S-Bahn-Linien in Stuttgart. Wie die Bahn auf der Plattform X um 7.25 Uhr mitteilte, sei ein Stellwerkausfall in Stuttgart-Vaihingen dafür ursächlich. Besonders betroffen sind demnach die Linien S1, S2 und S3, aber auch bei den Linien S4, S5, S6 und S60 komme es zu Abweichungen. Grund hierfür: Ein Rückstau zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Hauptbahnhof.