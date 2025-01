Eine Stellwerkstörung hat den S-Bahn-Verkehr in Richtung Schorndorf und Backnang aus dem Takt gebracht. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Wie lange die Störung noch anhält, ist unklar.

Isabell Erb 22.01.2025 - 12:03 Uhr

„S3 nach Backnang fällt aus, S2 nach Schorndorf heute circa zehn Minuten später.“ Sofort nachdem die Durchsage aus dem Lautsprecher an der S-Bahnhaltestelle in Bad Cannstatt zu Ende ist, ruft eine Mutter bei der Kita ihres Kindes an. „Komme später, ich hoffe, die nächste Bahn fährt“, sagt sie in ihr Telefon.