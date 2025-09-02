Silvester 2023/24 lauerten Maskierte zwei Kindern von Christina Block auf und zerrten sie in ein Auto. Ihr Vater wurde niedergeschlagen. Nun hat der 51-Jährige vor Gericht ausgesagt.
02.09.2025 - 17:00 Uhr
Vor dem Hamburger Landgericht hat der Ex-Mann von Christina Block, Stephan Hensel, den Überfall in der Silvesternacht 2023/24 aus seiner Perspektive geschildert. „Ich hatte Todesangst“, sagte der 51 Jahre alte Nebenkläger bei seiner Befragung im Gerichtssaal. „Ich wurde auf den Bauch geworfen.“ Er habe versucht, sich zu wehren. „Ich kriegte permanent Schläge und Tritte.“ Gleichzeitig habe er die Kinder schreien hören. Dann seien die Autos mit den Kindern davongerast.