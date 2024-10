Steppdecken gibt es in verschiedensten Materialien, mit unterschiedlichen Füllungen und für verschiedenste Einsatzzwecke. Genau genommen zählen auch die meisten normale Bettdecken zu den Steppdecken, da es sich bei Steppnähten um Nähte handelt, welche Ober- und Unterstoff miteinander verbinden, um so Kammern zu erzeugen, die ein Wandern des Füllgutes verhindern. Das ist bei so ziemlich allen Decken der Fall.

Wie oft sollten Steppdecken gewaschen werden?

Das empfohlene Waschintervall von Steppdecken ist abhängig von der Nutzung. Wird sie als Bettdecke mit einem Bettbezug benutzt, welcher regelmäßig gewechselt wird, sollte sie etwa einmal im Jahr gewaschen werden. Wird eine Steppdecke ohne Bezug zum Beispiel als Tagesdecke benutzt, sollte Sie öfter gewaschen werden. Damit Keime und Bakterien nicht überhandnehmen und Gerüche vermieden werden, empfiehlt es sich, regelmäßig genutzte Steppdecken ohne Bezüge, wie Bettbezüge auch, mindestens alle 4 Wochen zu waschen.

So wäscht man Steppdecken

Steppdecken sind prinzipiell recht pflegeleicht und lassen sich meist einfach waschen. Auf ein paar Dinge sollte allerdings geachtet werden:

1. Das Waschetikett beachten

Ist das Waschetikett noch vorhanden, sollte vor dem Waschen ein Blick darauf geworfen werden. Hier findet sich das genaue Vorgehen beim Waschen. Ist das Etikett ausgeblichen oder nicht mehr vorhanden, sollten die folgenden Regeln beachtet werden. So kann nichts schief gehen.

2. Ist die Trommel groß genug?

Steppdecken sollten einzeln und ohne andere Textilstücke gewaschen werden. Nur so kann sich das Waschwasser gleichmäßig in der Trommel verteilen und Verschmutzungen gelöst werden. Auch die Trommel selbst sollte groß genug sein. Weniger als 4 oder besser 5 Kilo Fassungsvermögen sollte die Waschtrommel nicht haben, was aber bei den meisten Waschmaschinen der Fall ist.

Handelt es sich um eine sehr große Steppdecke, die nicht in die Waschmaschine passt, kann diese entweder in einer größeren Waschmaschine in einem Waschsalon gewaschen werden, in einer Reinigung abgegeben werden oder per Handwäsche in der Badewanne gewaschen werden.

3. Im Zweifel bei 30 Grad waschen

Die meisten Steppdecken können je nach Füllung bei 40 oder 60 Grad gewaschen werden. Ist das Waschetikett nicht mehr lesbar oder vorhanden, können Sie im Zweifel einen Waschgang bei 30 Grad wählen.

4. Das richtige Waschmittel

Bei der Wahl des Waschmittels kommt es bei Steppdecken auf die Füllung an. Bei einer Daunenfüllung sollte Daunenwaschmittel verwendet werden. Für Baumwoll- oder Polyesterfüllungen kann ein normales Waschmittel verwendet werden. Vollwaschmittel sollte nur bei weißen Steppdecken genutzt werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ein Feinwaschmittel verwenden.

5. Das richtige Waschprogramm

Beim Waschprogramm sollte ein schonendes Programm gewählt und bei sensiblen Füllungen wie Daunen zusätzlich auch niedrig geschleudert (400 Umdrehungen/min) werden. Vor dem Schleudern empfiehlt es sich, ein zweites Mal zu spülen. Die meisten Waschmaschinen haben hierfür eine extra Spüloption.

6. Schnell & gut trocknen

Damit sich auch nach dem Waschen keine Gerüche bilden, sollten Steppdecken an einem luftigen Ort ausgiebig getrocknet werden. Ideal ist die Trocknung im Trockner. Steppdecken mit Daunenfüllung sollten nicht zu heiß bzw. am besten kalt getrocknet werden.