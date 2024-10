Nach der Spende ist vor der Spende: Die Rotarier vom Club Leonberg-Weil der Stadt veranstalten das nächste Benefizkonzert mit dem Leonberger Sinfonieorchester am 5. April 2025.

Ute Jenschur 10.10.2024 - 14:27 Uhr

Insgesamt 20 000 Euro können die Rotarier vom Club Leonberg-Weil der Stadt in diesem Jahr an das Leonberger stationäre Hospiz und den ambulanten Hospizdienst Weil der Stadt übergeben. Es ist das Ergebnis des jährlichen Benefizkonzertes des Leonberger Sinfonieorchesters, ergänzt durch Spenden der Konzertbesucher. Seit 2002 laden die Rotarier jährlich zur Benefizgala in die Leonberger Stadthalle ein. Mit dem Konzert will der Rotary-Club eine Brücke bauen zwischen schwer erkrankten Menschen und Menschen, die helfen können. Und da der Hospizgedanke in Leonberg und der Region stark verwurzelt ist, bringt das Konzert regelmäßig einen hohen Spendenbetrag für den guten Zweck ein. Verwendet wird ein Großteil der Gelder in beiden Hospizen für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer, rund 80 sind es allein in Leonberg, die vor allem im Rahmen der Trauerarbeit die Angehörigen unterstützen. Auch der ambulante Hospizdienst Weil der Stadt unterstützt und begleitet Sterbende, Schwerkranke und ihre Angehörigen. Jetzt konnte der Rotary-Past-Präsident Peter Haas den Spendenscheck mit Landrat Roland Bernhard als Schirmherr der Veranstaltung an den Vorsitzenden des Leonberger Hospizvereins Dieter Burr übergeben.