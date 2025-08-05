Der Sternschnuppenstrom der Perseiden sorgt wieder für leuchtende Nächte – und auch 2025 lohnt sich der Blick in den Himmel. Wann die besten Chancen auf Sternschnuppen bestehen.
Jedes Jahr im Hochsommer leuchten sie über unseren Köpfen: Die Perseiden sind der bekannteste Meteorstrom des Jahres – und im August 2025 wieder am Himmel sichtbar. Doch wer in diesem Jahr Sternschnuppen zählen will, braucht Geduld, eine Portion Glück und einen möglichst dunklen Himmel. Denn der Vollmond macht die Beobachtung dieses Jahr schwieriger als sonst.