Steuer-Digitalisierung: Wenn das Finanzamt die fertige Steuererklärung aufs Handy liefert

Die Steuererklärung steht an und macht keinen Stress? Für viele Steuerpflichtige, die gerade beim Ausfüllen der Formulare für 2025 und vielleicht deswegen wie alle Jahre wieder am Haareraufen sind, klingt das nach Utopie. Aber diese Traumvorstellung soll jetzt Wirklichkeit werden – zumindest für einen Teil der Betroffenen: Das Finanzamt soll Bürgern, deren steuerlichen Verhältnisse einfach strukturiert sind, die Erklärung abnehmen und bequem über eine App aufs Handy liefern. Eine Vorschau auf den Steuerbescheid ist auch gleich mit dabei, erklärt das Finanzministerium in Stuttgart. Im Idealfall müssen die Betroffenen nur noch prüfen, ob sie einverstanden sind und können die Steuererklärung mit einem einzigen Klick abschicken. Wenn es nicht ganz so ideal läuft, können die Betroffenen selbst noch Änderungen und Anpassungen am Handy vornehmen.