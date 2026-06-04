Zu 1. Januar 2027 soll es eine große Einkommensteuerreform geben. Nur wie konkret soll sie aussehen - und wie finanziert werden?
04.06.2026 - 05:30 Uhr
Berlin - Immerhin das Ziel ist klar formuliert: Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 strebt die schwarz-rote Koalition eine Reform der Einkommensteuer an. Kleine und mittlere Einkommen sollen dauerhaft entlastet werden. Aber wie konkret die Reform aussehen soll, wer wie entlastet wird und wie die milliardenteuren Entlastungen finanziert werden sollen - das ist alles offen. Bis zur parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli sollen Entscheidungen fallen. Worum es geht: