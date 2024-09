Wer die Abgabefrist für die Steuererklärung am 2. September vergessen hat, kann schon mal ins Schwitzen kommen. Doch welche Konsequenzen drohen? Und wie kann man eine Fristverlängerung beantragen?

Sandra Belschner 09.09.2024 - 14:36 Uhr

Vergangenen Montag war der Stichtag für die Abgabe der Steuererklärung. Doch was passiert, wenn man die Frist am 2. September verschwitzt hat? Zuallererst: Jetzt ist Eile geboten. Denn die Steuerbehörden sind gut ausgelastet. Das heißt, wer sich beeilt, kommt mit etwas Glück auch noch so durch. Allerdings sollte man sich darauf nicht verlassen, vor allem sollte man die Verspätung nicht zu groß werden lassen.