Die Bearbeitungsdauer einer Steuererklärung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Komplexität des Falls, die Vollständigkeit der Angaben und der Arbeitsaufwand in den jeweiligen Finanzämtern. Im Durchschnitt dauert es zwischen acht Wochen und sechs Monaten, bis ein Steuerbescheid ausgestellt wird, so die Finanzverwaltungen der Länder und des Bundes. Die Auszahlung eines eventuellen Erstattungsbetrags erfolgt nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids.

Durchschnittliche Bearbeitungszeiten nach Bundesland

Laut einer Untersuchung des Bundes der Steuerzahler (BdSt) für das Veranlagungsjahr 2022, die im Jahr 2023 durchgeführt wurde, sind die Bearbeitungszeiten in Deutschland je nach Bundesland unterschiedlich. Im Jahr 2023 waren die schnellsten Finanzämter in Berlin (durchschnittlich 39 Tage) und Hamburg (41,8 Tage). Am längsten mussten Steuerzahler in Niedersachsen und Baden-Württemberg warten, wo die Bearbeitungszeiten im Durchschnitt 54 Tage betrugen.

Bundesland Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Tage) Berlin 39 Hamburg 41,8 Rheinland-Pfalz 44,5 Sachsen-Anhalt 44,7 Bayern 48 Schleswig-Holstein 48,2 Mecklenburg-Vorpommern 50 Hessen 50,8 Saarland 51,2 Sachsen 52 Brandenburg 52,8 Bremen 53,84 Baden-Württemberg 54 Niedersachsen 54 Nordrhein-Westfalen Keine genaue Angabe (2 Wochen bis 6 Monate)

Faktoren, die die Bearbeitungszeit beeinflussen

Komplexität der Steuererklärung : Je umfangreicher die Erklärung, desto länger kann die Bearbeitung dauern.

: Je umfangreicher die Erklärung, desto länger kann die Bearbeitung dauern. Vollständigkeit der Angaben : Fehlende oder unvollständige Unterlagen können zu Verzögerungen führen.

: Fehlende oder unvollständige Unterlagen können zu Verzögerungen führen. Rückfragen des Finanzamts : Falls weitere Informationen benötigt werden, kann sich die Bearbeitungszeit verlängern.

: Falls weitere Informationen benötigt werden, kann sich die Bearbeitungszeit verlängern. Bearbeitungszeitraum : In Zeiten hoher Eingangsvolumina (z. B. kurz vor Abgabefristen) kann sich die Bearbeitung verzögern.

: In Zeiten hoher Eingangsvolumina (z. B. kurz vor Abgabefristen) kann sich die Bearbeitung verzögern. Bundesland und zuständiges Finanzamt: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit variiert je nach Bundesland.

Ab wann werden die Steuererklärungen bearbeitet?

Die Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen beginnt in der Regel Mitt März des Folgejahres. Dies liegt daran, dass viele Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen bis Ende Februar Zeit haben, steuerrelevante Daten an die Finanzämter zu übermitteln. Sobald diese Daten vorliegen, können die Finanzämter mit der Prüfung und Bearbeitung der Steuererklärungen beginnen. Wer seine Erklärung bereits frühzeitig abgibt, hat daher bessere Chancen auf eine schnellere Bearbeitung. Besonders in den ersten Monaten des Jahres sind die Wartezeiten meist kürzer als bei einer Abgabe kurz vor Ablauf der Frist.

Elektronische vs. Papierabgabe

Wer seine Steuererklärung elektronisch über "Mein ELSTER" einreicht, kann in einigen Bundesländern mit einer um 1 bis 2 Tage kürzeren Bearbeitungszeit rechnen. Grundsätzlich werden elektronische Erklärungen jedoch nicht bevorzugt behandelt.

Tipps für eine schnellere Bearbeitung

Frühzeitige Abgabe: Steuererklärungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Eine frühe Abgabe kann die Wartezeit verkürzen. Elektronische Abgabe: Die Nutzung von "Mein ELSTER" erleichtert die Bearbeitung und kann Verzögerungen durch postalische Zustellung vermeiden. Vollständige Angaben machen: Unvollständige oder fehlerhafte Angaben führen oft zu Nachfragen und damit zu Verzögerungen. Bei längerer Wartezeit nachhaken: Falls nach sechs Monaten kein Steuerbescheid vorliegt, kann eine Nachfrage beim Finanzamt sinnvoll sein. In besonderen Fällen kann sogar ein Untätigkeitseinspruch eingelegt werden.

Fazit

Die Bearbeitungsdauer einer Steuererklärung variiert stark, abhängig von Bundesland, Fallkomplexität und Bearbeitungsaufkommen. Wer seine Steuererklärung frühzeitig und vollständig abgibt, kann jedoch dazu beitragen, dass der Bescheid schneller ausgestellt wird.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.