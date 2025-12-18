Er nennt es eine Krieger-Dividende. US-Präsident Trump hat den amerikanischen Soldaten ein besonderes Weihnachtsgeschenk versprochen.

dpa 18.12.2025 - 04:02 Uhr

Washington - Der wegen seiner Wirtschaftspolitik unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump hat knapp 1,5 Millionen Militärangehörigen einen Scheck in Höhe von jeweils 1.776 Dollar versprochen. Die Schecks mit der "Krieger-Dividende" würden vor Weihnachten eintreffen, sagte Trump in seiner Rede an die Nation. Die Summe auf den Schecks nimmt Bezug auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA: 1776.