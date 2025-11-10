Die Stadt Ludwigsburg unternimmt einen zweiten Versuch für eine Verpackungssteuer. Ein bekannter Eisverkäufer sorgt sich um die Preise – und nennt weitere Gegenargumente.
10.11.2025 - 15:00 Uhr
Ungefähr die Hälfte seiner Eiskugeln, schätzt Tiziano Olivier, hat er in dieser Saison im Becher verkauft. 1,80 Euro kostet die Kugel bei ihm – ab Juli 2027 könnte sie deutlich teurer werden. Geht es nach dem Willen der Stadt Ludwigsburg, greift ab dann nämlich die Verpackungssteuer. Um bis zu 70 Cent würde das die Kugeln aus dem Becher verteuern. Stadtrat Florian Sorg (Grüne) hält dagegen und sucht den Schulterschluss mit der Gastronomie.