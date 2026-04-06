Steuerreform Höhere Mehrwertsteuer wäre Gift für die Demokratie
Lars Klingbeil will die Einkommenssteuer für die meisten Menschen senken. Richtig so. Doch das Projekt darf nicht auf dem falschen Weg finanziert werden, kommentiert Tobias Peter.
Lars Klingbeil will die Einkommenssteuer für die meisten Menschen senken. Richtig so. Doch das Projekt darf nicht auf dem falschen Weg finanziert werden, kommentiert Tobias Peter.
Man stelle sich nur einmal vor, der eigene Vermieter hätte großzügig angekündigt, die Miete zu senken. Kurz darauf finden die Hausbewohner ein Schreiben im Briefkasten, dass sie stattdessen zusätzlich eine Bodenabnutzungsgebühr bezahlen sollen. Enttäuschung, Unverständnis und Wut wären groß. Verständlicherweise.