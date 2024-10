IHK-Mail an Stadträte: Bitte Gewerbesteuer nicht erhöhen

Steuerstreit in Ludwigsburg

Die Gewerbesteuer ist eines der heiß umkämpftesten Themen in der Ludwigsburger Stadtpolitik. Vor den Haushaltsbeschlüssen schreibt die Industrie- und Handelskammer eine Mail an die Fraktionen: Eine Steuererhöhung werde den Standort schwächen.

Emanuel Hege 29.10.2024 - 11:25 Uhr

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das große Streitthema im Ludwigsburger Gemeinderat wieder an die Oberfläche gespült wird, ein paar Wochen vor der Haushaltsdebatte ist es nun so weit. Mit einem warnenden Schreiben der Industrie- und Handelskammer Ludwigsburg ist die Diskussion um eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Ludwigsburg wieder eröffnet. Wie im vergangenen Jahr wird die Entscheidung wohl wieder denkbar knapp ausfallen – und einiges über die Stadtpolitik verraten.