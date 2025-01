Die Psychologie gehört heute fest zum Inventar menschlichen Denkens und Zusammenlebens. Ihre Anfänge waren mitunter obskur, wie jetzt in einem neuen Buch nachzulesen ist.

Lukas Jenkner 07.01.2025 - 10:21 Uhr

„Mental Health“ ist seit einigen Jahren schwer in Mode. Gemeint ist damit das emotionale, körperliche und soziale Wohlbefinden des Individuums und alles, was dazu beiträgt: Von einer Arbeitswelt ohne toxische Einflüsse über eine offene Gesprächskultur in sozialen Beziehungen und eine gesunde Sexualität bis hin zu psychotherapeutischen Behandlungen, um seelische Störungen zu behandeln.