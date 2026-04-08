Mitten in der Nacht liegt in Heilbronn ein schwer verletzter Mann auf einer Verkehrsinsel. Als die Polizei ankommt, flüchten mehrere Menschen.

Marcel Gnauck 08.04.2026 - 09:45 Uhr

Nachdem ein Mann in Heilbronn bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die Beamten hatten in der Nacht zu Karfreitag auf einer Verkehrsinsel den 28-Jährigen mit einer Stich- oder Schnittverletzung am Oberkörper gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.