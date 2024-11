Mit der Moldau könnte sich ein weiterer EU-Anwärter vom Westen abwenden. In der Stichwahl tritt die prowestliche Amtsinhaberin Maia Sandu gegen einen prorussischen Kandidaten an – und wirft Russland vor, Stimmen gekauft zu haben.

Thomas Roser 01.11.2024 - 14:22 Uhr

Die um ihre Wiederwahl bangende Frau an der Spitze der Republik Moldau wittert nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihr Land in Gefahr. „Wir müssen bei den Präsidentschaftswahlen die Demokratie retten, damit wir bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr eine Chance auf eine faire Abstimmung haben“, sagt die prowestliche Staatschefin Maia Sandu vor der Stichwahl gegen ihren prorussischen Herausforderer Alexandr Stoianoglo am Sonntag. Die Wähler dürften nicht zulassen, dass „gekaufte Stimmen über das Schicksal des Landes entscheiden“.