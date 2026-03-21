Bürger sind die besten Botschafter des Landes – mit„ Nett-hier“-Aufklebern tragen sie den Ruhm von The LÄND in alle Welt. Jetzt gibt es einen Automaten. Eine Glosse von Jan Sellner.

Was braucht der Schwabe, wenn er auf Reisen geht? Zahnbürste, Muggabatscher als Insektenschutz, eine Spätzlespresse für alle Fälle. Dazu einen Handbesen, weil es auch anderswo auf der Welt genug Dreck aufzukehren gibt. Nicht zu vergessen: Werbesticker mit der Aufschrift: „Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg“. Denn der Schwabe ist ja immer auch ein Botschafter seines Landes. Aus Liebe zur Heimat verteilt er diese Bäbber bekanntlich unaufgefordert überall auf der Welt – ob die Welt das nett findet oder nicht.

So weit, so eigenwillig. Was aber tun, wenn der reiselustige Schwabe vor dem Abflug am Äirport Stuttgart feststellt, dass er seine Bäbber vergessen hat? Kein Problem, er geht einfach zum Sticker-Automaten, den das Landesmarketing in weiser Voraussicht im Terminal 3 aufgestellt hat. Dort lässt er sich für einen Euro ein Sticker-Päckchen raus, Inhalt zehn Bäbber, – und schon steht einer erfolgreichen Mission nichts mehr im Wege. Aus-LÄND wir kommen!

Wem das jetzt zu schnell ging, für den hat das Landesmarketing einen Werbeclip gedreht – mit Landesvater Winfried Kretschmann als Hauptdarsteller. Darin ist zu sehen, wie er durchs Terminal spaziert, profimäßig einen „The-LÄND“-Koffer hinter sich herziehend, um beim Griff in die Sakko-Tasche plötzlich festzustellen: „Au, wo hab ich denn meine Sticker vergessen?“ Aber da steht ja auch schon der Sticker-Automat mit den Bäbbern aus der Imitschkampagne! „Baden-Württemberg denkt mit!“, sagt Kretschmann triumphierend, zückt seine Kreditkarte, lässt sich flugs ein Päckchen raus und sagt: „Jetzt kann die Reise losgehen!“

Auf Risiken und Nebenwirkungen der Sticker macht ergänzend das Staatsministerium ergänzend aufmerksam: Nur hochhalten, nicht aufkleben – jedenfalls nicht auf fremdes Eigentum! Ganz nett, aber da hat das Flugzeug mit den Sticker-Schwabe längst schon abgehoben . . .