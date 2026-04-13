Besucher der Herrenberger Stiftskirche erwartet am 17. April ein Vortrag und eine Kombination aus Glocken- und Orgelmusik. Die Glocken haben einen hohen kulturellen Wert.

Wolfgang Berger 13.04.2026 - 11:03 Uhr

Der Verein zur Erhaltung der Stiftskirche Herrenberg lädt zu einem mit Glocken- und Orgelmusik umrahmten Festvortrag von Michael G. Kaufmann ein. Der Abend über das immaterielle Kulturerbe Glockenguss und Glockenmusik in der Stiftskirche am Freitag, 17. April, beginnt um 18.30 Uhr mit einem kurzen Glockenkonzert vor der Stiftskirche, bevor um 19 Uhr die eigentliche Veranstaltung mit Grußworten, Vortrag und einer Kombination aus Glocken- und Orgelmusik in der Kirche beginnt. Ein anschließender Stehempfang bietet Gelegenheit zum Gespräch und die Möglichkeit, sich über das derzeit aus Brandschutzgründen geschlossene Glockenmuseum Stiftskirche Herrenberg zu informieren.