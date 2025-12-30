Stiftung Familienunternehmen Steuern runter – um die Jobs zu erhalten
Fast alle Betriebe sehen sich von einer im internationalen Vergleich übermäßigen Besteuerung gebremst, stellt die Stiftung Familienunternehmen im Jahresmonitor fest.
Dass sich Unternehmen eine geringere Besteuerung wünschen, überrascht nicht. Allerdings fällt das Gesamturteil mittlerweile überaus kritisch aus: Laut dem Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen bewerten 80 Prozent der Betriebe den Steuerstandort Deutschland als (sehr) unattraktiv. Die Belastung gilt als zu hoch, hinzu kommt die wachsende Komplexität des Steuersystems, wie die vom Münchner Ifo-Institut durchgeführte Studie zeigt.