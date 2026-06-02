„Schwalbe“ lebt auf der Straße. Von dem wenigen, was er hat, gibt er Frauen in Not etwas ab. Nun wird er sogar Mitbegründer eines Stiftungsfonds.

Die Weihnachtsgeschichte von „Schwalbe“, einem Stuttgarter Obdachlosen, der 200 Euro für alleinerziehende Frauen gespendet hat – umgerechnet das Pfand von rund 2500 Mehrweg-Glasflaschen –, damit betroffene Mütter es „am Happy-Birthday-Jesus-Fest etwas schöner haben“, hat bundesweit Menschen berührt. Von überall trafen damals Reaktionen ein.

Jetzt erfährt diese Geschichte eine Fortsetzung. In Gesprächen mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der die Spende im Dezember weiterleitete, entstand die Idee, einen Stiftungsfonds einzurichten, die „Schwalbennest Stiftung“, dem Namen und der Geste nach angelehnt an den 54-jährigen „Schwalbe“. „Ein Mensch, der seit vielen Jahren selbst auf der Straße lebt und gemeinsam mit einer sozialen Organisation und Unterstützern eine Stiftung gründet, um Frauen in Not zu helfen – das ist einmalig“, sagt die SkF-Vorständin Svenja Gruß.

Denn bei den 200 Euro blieb es nicht. „Schwalbes“ Geste zog viele weitere Spenden nach sich. Auch Spenden, die für ihn gedacht waren. Doch „Schwalbe“, der seit 15 Jahren in Stuttgart auf der Straße lebt und sich als überzeugten Christen bezeichnet, will keine zusätzliche Unterstützung annehmen. „Ich habe alles, was ich brauche“, sagt er.

Der Spendenbrief von "Schwalbe" für alleinerziehende Mütter vom Dezember 2025 und der Dankesbrief des Sozialdiensts katholischer Frauen Foto: SkF Stuttgart

Das ist wenig, doch nach seinen Maßstäben ausreichend. Die Spenden sollten besser alleinstehenden Frauen mit Müttern zugute kommen, findet er. Und so geschieht es: „Bisher konnten rund 10.000 Euro für Frauen und Kinder in der Mutter-Kind-Einrichtung Paulusstift im Stuttgarter Osten bereitgestellt werden“, teilte der Sozialdienst mit. Mit dem Stiftungsfonds schaffe man nun „eine nachhaltige Struktur, die langfristig Wirkung entfalten kann“.

„Wir wollen gemeinsam weitertragen, was ,Schwalbe' begonnen hat.“ Svenja Gruß, Sozialdienst katholischer Frauen, zur Gründung des Stiftungsfonds

Der Bedarf ist den Angaben zufolge groß. Besonders bei wohnungslosen Frauen. Auf sie soll sich die Arbeit der „Schwalbennest Stiftung“ ausrichten. Der Sozialdienst für katholische Frauen verweist auf aktuelle Statistiken, die einen steigenden Bedarf an Unterstützung belegten – auch in Stuttgart. In der Wohnungsnotfallhilfe des Sozialdienstes zeige sich diese Entwicklung unmittelbar. Dazu kommen die Kürzungen im stätischen Haushalt. „Das verschärft die ohnehin angespannte Versorgungslage und erhöht den Handlungsdruck“, erklärt Svenja Gruß.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Weihnachtsgeschichte Obdachloser spendet Flaschenpfand an alleinerziehende Mütter „Einzigartig“, nennt der Sozialdienst katholischer Frauen die Geste eines Stuttgarter Obdachlosen: Zu Weihnachten spendet er 200 Euro für alleinerziehende Mütter.

Der Stiftungsfonds soll nach ihren Worten helfen, den Fortbestand der Wohnungsnotfallhilfe für Frauen langfristig zu sichern. Er ermögliche beispielsweise, dass der Tagestreff „Femmetastisch“ für Frauen in prekären Lebenssituationen wie bisher geöffnet bleiben könne. Der Treff bietet nach den Worten von Vorständin Gruß „einen geschützten Raum, der Stabilität ermöglicht und neue Perspektiven eröffnen kann“.

Weitere Mitwirkende für den Stiftungsfonds gesucht

„Schwalbe“ ist dabei jetzt schon eine Stütze. Er helfe auch, neue Kontakte herzustellen. „So entwickelt sich aus einer individuellen Lebensgeschichte ein soziales Netzwerk.“ Der Frauenfachverband im Caritasverband, der Frauen, Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt, hofft auf weitere Mitwirkende: „Gesucht werden Menschen, die den Schwalbennest Stiftungsfonds mit uns aufbauen und unterstützen“, betont Svenja Gruß: „Wir wollen gemeinsam weitertragen, was ,Schwalbe‘ begonnen hat.“

17 Stiftungsgründer und eine Schirmherrin sind bereits gefunden: Gudrun Weichselgartner-Nopper, die Ehefrau des Stuttgarter Oberbürgermeisters. Bei der Gründungsfeier am 12. Juni im Haus der Katholischen Kirche soll „Schwalbe“ mit seiner Unterschrift unter die Gründungsurkunde den Startschuss für den Stiftungsfonds geben.

Infos unter: www.schwalbennest-stiftung.de. Konto: Stiftung Schwalbennest IBAN: DE25 3702 0500 0020 2413 51. Sozialdienst Katholischer Frauen: www.skf-stuttgart.de