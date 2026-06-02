„Schwalbe“ lebt auf der Straße. Von dem wenigen, was er hat, gibt er Frauen in Not etwas ab. Nun wird er sogar Mitbegründer eines Stiftungsfonds.
02.06.2026 - 12:47 Uhr
Die Weihnachtsgeschichte von „Schwalbe“, einem Stuttgarter Obdachlosen, der 200 Euro für alleinerziehende Frauen gespendet hat – umgerechnet das Pfand von rund 2500 Mehrweg-Glasflaschen –, damit betroffene Mütter es „am Happy-Birthday-Jesus-Fest etwas schöner haben“, hat bundesweit Menschen berührt. Von überall trafen damals Reaktionen ein.