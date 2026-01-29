Stiller Held Filderstadts: Ehre für einen verlässlichen kulturellen Gestalter

Jahr für Jahr zeichnet die Bürgerstiftung Filderstadt die „Filderstädter des Jahres“ aus. Jüngst sind wieder drei Personen zu „Stillen Helden“ erkoren worden – weil sie sich ohne viel Aufhebens ehrenamtlich um die Gemeinschaft bemühen. Die Preise sind zum siebten Mal vergeben worden, diesmal unter anderem an Klaus Andelfinger. Er hat gemischte Gefühle. Ja, er freut sich über die Auszeichnung, doch etwas unangenehm ist ihm das Tamtam auch. „Für mich hätt’s das nicht gebraucht, ich stehe nicht gern im Mittelpunkt“, sagt er. Stiller Held, auf ihn trifft das wirklich zu.

Dabei ist Klaus Andelfinger – gebürtig Nikolaus Andelfinger – einer, der durchaus viel zu erzählen hätte über seine diversen Ehrenämter. Als Nachrücker saß er in den 90ern gut zweieinhalb Jahre für die CDU im Gemeinderat, deutlich länger, nämlich 25 Jahre lang, engagierte er sich als Kirchengemeinderat für die katholische Gemeinde St. Stephanus an seinem Wohnort Bernhausen. In eben dieser Gemeinde singt der Bass im Kirchenchor, und hier hat er auch ein anderes Talent entdeckt, nämlich das Organisieren von allem, was mit Kirchenmusik zu tun hat.

Ein Freund klassischer Musik

67 ist er heute. Früher war er Zivilrichter am Landgericht und am Oberlandesgericht, mit der Kultur hatte er allenfalls privat zu tun. „Ich war schon immer ein Freund klassischer Musik“, sagt er, und der Blick fällt unweigerlich auf die CD-Sammlung im Wohnzimmer. Diese Leidenschaft hat er irgendwann auch in der Kirchengemeinde ausgelebt – und sich dort um alles, was mit Musik zu tun hat, gekümmert. Klaus Andelfinger hat beispielsweise viele Jahre lang Termine für Konzerte festgelegt und Plakate organisiert, auch war er der Ansprechpartner für Künstlerinnen und Künstler. Dass St. Stephanus 2004 überhaupt erst eine Orgel bekommen hat, hat er ebenfalls maßgeblich vorangetrieben. „Da spricht man mit vielen Leuten, mit Sachkundigen und Orgelbauern“, sagt er.

Insbesondere eine Sache mit dem Namen Klaus Andelfinger verknüpft: der Orgelsommer. Der fand 2005 erstmals in St. Stephanus statt, zwei Jahrzehnte später ist er zu einer mehrwöchige Reihe mit verschiedenen Spielorten in der Stadt geworden und zieht auch Musikfans von außerhalb an. „Ich kenne Leute, die aus Esslingen oder Stuttgart kommen“, sagt Klaus Andelfinger lächelnd. Was ihn ebenfalls freut: dass in katholischen, evangelischen und neuerdings auch neuapostolischen Kirchen musiziert wird. Die Reihe solle den Leuten „Mut machen, auch mal in eine andere Kirche zu gehen“. Zu Aufführung kommen demnach geistliche und weltliche Stücke.

Ein besonderes Anliegen ist Klaus Andelfinger offenbar die Förderung junger Talente. „Er eröffnet Auftrittsmöglichkeiten, begleitet Studierende der umliegenden Hochschulen und vernetzt sie auch mit anderen Akteuren der regionalen Kulturszene“, heißt es in der Laudatio. Der Bernhäuser sei ein „verlässlicher kultureller Gestalter, der mit stiller Beharrlichkeit das kulturelle Leben unserer Stadt bereichert“.

Klaus Andelfinger ist derweil bereits mit der Planung des diesjährigen Orgelsommers beschäftigt. Zwei Termine stünden schon fest, darunter sei auch ein Musical. So lange es ihm möglich sei, werde er sich weiter um die Organisation dieser Reihe bemühen. Er lächelt wieder. „Ich hoffe, dass mal ein Jüngerer kommt und sagt: Das kann ich besser.“