Zahlungswirrwarr legt Großbaustelle in Höfingen lahm

Stillstand in Pforzheimer Straße

Es ist ruhig geworden im Leonberger Teilort Höfingen. Kein Baulärm. Keine Arbeiter, die in der prallen, heißen Sonne fleißig schuften. Keine Laster, die sich durch die engen Straßen drängen. Aber auch keine Autos, die normalerweise in großer Zahl durch den Ort fahren. Aber nein, die Großbaustelle in der Pforzheimer Straße ist noch nicht zu Ende gebracht. Noch immer klaffen große Löcher im Kreuzungsbereich der Lachentorstraße. Rundum ist unverändert alles abgesperrt.