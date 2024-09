Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen RB Salzburg will Sparta Prag möglichst auch aus Stuttgart Punkte mitnehmen. „Die VfB-Fans wollen eine große Party feiern. Aber wir versuchen, sie ihnen zu verderben“, sagt der Sparta-Trainer Lars Friis.

Als das Team von Sparta Prag am Montagmittag auf dem Flughafen in Echterdingen landete, da hatte der Serienmeister aus der tschechischen Hauptstadt bereits eine beachtliche Erfolgsreise durch Europa hinter sich. Denn Sparta musste auf dem Weg in die Königsklasse zunächst die Mühlen der Qualifikation durchlaufen – Champions League auf die harte Tour sozusagen –, was der tschechische Meister in den drei Runden gegen die Shamrock Rovers (Irland), Steaua Bukarest (Rumänien) sowie Malmö FF (Schweden) mit fünf Siegen und einem Unentschieden vorbildlich tat.