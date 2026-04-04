Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit verliert der VfB am 28. Spieltag der Bundesliga mit 0:2 gegen Borussia Dortmund. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
04.04.2026 - 21:38 Uhr
Der VfB Stuttgart kann seine Dominanz über weite Strecken des Spiels gegen Borussia Dortmund nicht in Tore ummünzen – und verliert am Ende durch zwei ganz späte Gegentreffer von den BVB-Profis Karim Adeyemi (90.+4) und Julian Brandt (90.+6) mit 0:2. Wie ordnen die Beteiligten das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.